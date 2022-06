Scuola per la memoria: Vinci ricorda i deportati

Domani 6 e martedì 7 giugno è in programma a Vinci l'evento “Delle pietre per ricordare”, realizzato dall'Istituto comprensivo Vinci in collaborazione con il Comune: performance teatrali delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, realizzate nel Teatro di Vinci nell'ambito del progetto “Educare alla pace”.

Il progetto teatrale ha come tema centrale le otto pietre d'inciampo che l'amministrazione ha posto nel marzo scorso in memoria degli uomini che furono deportati da Vinci nel campo di concentramento di Mauthausen e lì trovarono la morte. I ragazzi si presenteranno sul palco in due giornate, divisi tra scuola di Sovigliana e Vinci. Il progetto ha coinvolto più ambiti disciplinari, tra cui gli insegnanti di lettere, di arte ed anche la sezione musicale. Il 7 giugno, alle 19, si svolgerà anche la premiazione dei vincitori del concorso “Un poster per la pace”, a cura del Lions Club di Vinci, alla presenza del sindaco Giuseppe Torchia.

“Come amministrazione da anni finanziamo questo progetto finalizzato a sostenere percorsi educativi, partendo dalla storia del Novecento - ha dichiarato l'assessore alle politiche giovanili del Comune di Vinci Mila Chini -. L'obiettivo è portare i nostri ragazzi a riflettere sull'importanza dei valori della democrazia, della libertà, beni che possono essere minacciati ogni qualvolta nel nostro quotidiano si cede alla indifferenza, a stigmatizzare il diverso. Voglio ringraziare tutto il corpo docente e la dirigente scolastica Tamara Blasi per la collaborazione, la disponibilità e la dedizione con la quale hanno accettato anche questa volta di collaborare con l'amministrazione”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa