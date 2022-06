Abc, U13 Silver chiude al primo posto la terza fase

Si chiude da imbattuti la terza fase degli Under 13 di Matteo Bruni e Alessandro Mostardi che, dopo aver ipotecato il primo posto portando a casa il big match contro la Mens Sana Academy, hanno chiuso il girone con due ampie vittorie ai danni del Pistoia Basket Junior e dell’Invictus Livorno. E adesso inizia il contro alla rovescia per le Final Six, che da venerdì a domenica vedranno le sei migliori squadre della Toscana contendersi il titolo di Campioni regionali a Piombino.

Due gare senza storia quelle che hanno chiuso la terza fase gialloblu. In entrambi i match, a Pistoia e al PalaBetti contro Livorno, i gialloblu hanno messo l’ipoteca già nel primo quarto, per poi amministrare senza patemi nei successivi periodi di gioco ed allungare a dismisura la forbice nella seconda parte di gara. A staff e giocatori i complimenti della società ed un grandissimo in bocca al lupo per le finali!

PISTOIA BASKET JUNIOR – ABC CASTELFIORENTINO 32-90

Parziali: 1-32, 13-15, 8-23, 10-20

Sono scesi in campo: Poggesi, Rosi, Matteini, Chesi, Fedeli, Barnini, Ippolito, Zampacavallo, Bufalini, Di Vilio, Simoncini, Consiglio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

ABC CASTELFIORENTINO – INVICTUS BASKET LIVORNO 108-34

Parziali: 38-1, 28-13, 26-11, 16-9

Sono scesi in campo: Matteini, Rosi, Ippolito, Consiglio, Pannocchi, Barnini, Fedeli, Simoncini, Zampacavallo, Poggesi, Chesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.