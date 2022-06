Cadde dall'altalena in un dirupo a Vicchio, due imputati chiedono il rito abbreviato

All'udienza preliminare per il decesso di Sofia Salomoni, la 22enne di Londa che morì dopo essere caduta in un dirupo da un'altalena costruita artigianalmente, due dei quattro imputati di omicidio colposo hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato: il proprietario del terreno su cui era montata l'altalena artigianale e del figlio.

Il tragico volo, infatti, avvenne durante una festa di compleanno nel bosco di Villore, frazione di Vicchio il 28 gennaio 2018, che si teneva nella casa di campagna di amici. La ragazza salì sull'altalena, una tavola in legno legata con una corda al ramo di un albero, montata sul ciglio di una scarpata, e scivolò nel vuoto. Contattai dagli amici, i sanitari e i vigili del fuoco hanno recuperato la ragazza con molta difficoltà proprio per la natura impervia del luogo in cui era caduta e secondo l’accusa questo fu fatale alla giovane, pur trasportata all’ospedale di Careggi.