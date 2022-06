Due ricercatori Unipi nel progetto UE per la cura di tumori, malattie infiammatorie e degenerative

Un progetto di ricerca sul potenziale sviluppo dei recettori purinergici come target terapeutico per la cura delle malattie infiammatorie e degenerative e delle neoplasie è stato finanziato dalla European Cooperation in Science and Technology (COST), una organizzazione dell'Unione Europea che sostiene la ricerca innovativa con lo scopo di connettere iniziative di singoli ricercatori che vogliano costituirsi in un network, mettendoli in grado di far crescere le loro idee in qualunque campo scientifico e tecnologico, e favorendo le comunicazioni tra pari.

La COST Action ha finanziato 70 progetti in ogni campo del sapere, di cui solo 10 hanno come proponente un gruppo italiano. Del gruppo di ricerca proponente, coordinato dalla professoressa Elena Adinolfi dell’Università di Ferrara, fanno parte due ricercatori dell’Università di Pisa: la professoressa Anna Solini (Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e di area critica) e il dottor Luca Antonioli (Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale). Il progetto, che coinvolge ricercatori provenienti da 19 Paesi e aziende italiane e tedesche, avrà la durata di quattro anni e combinerà ricerca, innovazione, e opportunità di sviluppo di carriera per i giovani.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa