Festa dei carabinieri, celebrazioni a Firenze per i 208 anni dalla fondazione

Oggi 6 giugno 2022, nella caserma "Antonio Baldissera" di Firenze, sede del Comando della Legione Carabinieri "Toscana", ha avuto luogo la celebrazione del 208° anniversario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza delle principali Autorità civili, religiose e militari.

Il Comandante della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, Generale di Divisione Maurizio Stefanizzi, accompagnato dal Comandante della Legione "Toscana", Generale di Divisione Pierangelo Iannotti, e dal Comandante Provinciale di Firenze, Col. Antonio Petti, ha passato in rassegna il Reparto di Formazione, composto dalla Bandiera di Guerra del 6° Battaglione "Toscana", dalla Fanfara e da una Compagnia di Allievi in Grande Uniforme Speciale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze, da plotoni del Comando Provinciale di Firenze, del 6° Battaglione "Toscana", del Reggimento Paracadutisti "Tuscania", da un plotone dei reparti della Regione Forestale e dei Reparti di Specialità (4° Nucleo Elicotteri, NAS, TPC, NIL, NOE, CITES, Unità Cinofile). Presenti nello schieramento anche i Gonfaloni della Regione Toscana e della città di Firenze, quest’ultimo decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, nonché il Medagliere dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, è stata deposta una corona al monumento ai Caduti e, a seguire, il Comandante della Legione Carabinieri "Toscana", Generale di Divisione Pierangelo Iannotti, nel corso di un breve intervento, ha voluto ringraziare tutti i Carabinieri delle diverse articolazioni per l’impegno profuso nel fornire risposte sempre più qualificate ed aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e per l’efficace contributo fornito anche in attività di soccorso, in una relazione di stretta vicinanza alla popolazione.

Al termine della cerimonia, sono stati consegnati numerosi attestati di ricompense recentemente concesse al personale distintosi in attività di servizio in provincia di Firenze e in altri territori della Regione Toscana.

Il 2021 in provincia di Firenze

Per quanto riguarda la provincia di Firenze, nel 2021 l’Arma dei Carabinieri ha proceduto su 34.777 reati (il 74% di quelli complessivamente denunciati). I reati scoperti sono stati 4.973 (il 47% rispetto alle altre Forze di polizia). 562 gli arresti e 6.160 le denunce in stato di libertà.