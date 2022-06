Festival dell'Unità in rampa di lancio a Firenze

Dopo la buona riuscita dello scorso anno, anche per il 2022 il PD comunale di Firenze ripropone la formula del Festival dell'Unità itinerante da oggi, 6 giugno, fino al 18.

Si parte questa sera al Galluzzo nell'area feste di Viale Tanini con un dibattito pomeridiano sull'economia e un'intervista pubblica ad Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana alle 21.30. La festa prosegue qui fino al 12 giugno, poi quattro giorni itineranti in luoghi diversi della città e infine dal 16 al 18 giugno all'SMS di Serpiolle. Qui il sindaco di Firenze Dario Nardella incontra i cittadini il 16 giugno alle 21.

In tutto sono 29 i dibattiti in calendario che vedranno alternarsi amministratori ed eletti della città, della regione e del Parlamento e rappresentanti del mondo economico e sociale.

Tra le iniziative principali quella sui 30 anni dalla strage di Capaci, il 18 giugno a Serpiolle, con il senatore Sandro Ruotolo e il poliziotto della scorta sopravvissuto Angelo Corbo. Lo stesso giorno chiusura della Festa alle 21 con una iniziativa sulla pace in Europa.

Il festival, come da tradizione, non è solo politica e dibattiti, ma anche gastronomia, con ristorante e bar, intrattenimento, musica e iniziative collaterali: il 12 giugno, in occasione del centenario di Margherita Hack, osservazione astronomica gratuita alle 22 a cura della Società astronomica fiorentina. Il 18 giugno la mattina attività volontaria di pulizia del bosco di Serpiolle.

