Filattiera nel dramma: muore per un incidente il vicesindaco Zani

Filattiera ha vissuto un dramma. Massimiliano Zani, 47 anni, vicesindaco del comune in provincia di Massa Carrara, è morto per un incidente con una pressa.

Zani ha perso la vita poco lontano da casa. Stava lavorando con una pressa per la lavorazione del fieno e pare sia rimasto incastrato nel macchinario. Le cause sono ancora da chiarire, così come la dinamica.

Zani era assessore e vice sindaco, era impiegato di Gaia e viveva a Filattiera con la moglie e tre figli. Subito dopo l'incidente sono stati allertati i soccorsi ed è arrivato Pegaso, ma per il 47enne non c'è stato niente da fare.