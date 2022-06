Giornata Mondiale della Bicicletta, a Borgo San Lorenzo a scuola pedalando

Caschetto in testa e tanti sorrisi gli ingredienti principali della manifestazione "A scuola in Bici" organizzata dall’Associazione "A Ruota Libera" con la collaborazione del Consiglio Comunale dei Bambini e dei Ragazzi e il patrocinio del Comune.

Alunni, insegnanti e organizzatori si sono dati appuntamento stamattina alle 7.30 al Parco Pertini da dove hanno raggiunto la scuola in bici percorrendo la pista ciclabile lungo i Viali.

L’Assessore di Borgo San Lorenzo con delega alla Mobilità e la Consigliera comunale con delega alle Politiche Giovanili ringraziano gli organizzatori e ricordano come iniziative del genere siano, oltre che un modo per aiutare l’ambiente, anche straordinarie lezioni pratiche di educazione civica e auspicano che possano essere replicate con sempre maggior frequenza così da creare buone pratiche per l’uso di trasporti sostenibili.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa