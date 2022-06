La Qualità Alimentare, talk a Casaconcia con Claudio Mollo

Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, all’interno di casaconcia (Via I Maggio, 82/84 – Ponte a Egola), organizza per Martedì 14 Giugno 2022, alle ore 21.00, l’evento “La Qualità Alimentare tra errori, misteri e poca conoscenza”. Parliamo di quello che realmente finisce in un piatto di Claudio Mollo, giornalista, critico enogastronomico ed esperto in qualità agroalimentare e della ristorazione.

In oltre 30 anni di attività nel settore alimentare e della comunicazione specializzata ha sviluppato la sua formazione tecnica attraverso significative esperienze al fianco di enologi, agronomi, tecnologi alimentari, esperti del settore oleico, caseario, ittico e dell’allevamento animale. In passato ha scritto per molte testate di stampa specializzata, italiane e straniere.

Durante la serata verrà fatta una panoramica alimentare sul consumo del cibo, privato e pubblico, a casa o al ristorante che analizzerà anche i vizi e le virtù sulla scelta di un prodotto o di un altro, evidenziandone caratteristiche, pregi e difetti per arrivare alle informazioni necessarie per scegliere e riconoscere la qualità delle diverse materie prime con cui un piatto viene realizzato.

