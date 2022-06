Laba a teatro, al Verdi sfilano le creazioni futuristiche

Da una parte le linee classiche del Teatro Verdi, dall’altra le forme evocative e futuristiche degli outfit targati Laba Firenze. E’ stato uno spettacolo di forte impatto, quello andato in scena sabato sera al teatro di via Ghibellina in occasione del Fashion Show di fine anno accademico della Libera Accademia di Belle Arti di Firenze. Sul palcoscenico e tra i posti in platea hanno sfilato gli abiti ideati e realizzati manualmente dagli studenti del terzo anno del corso di Moda, che hanno interpretato in chiave personale il tema dell’evento: “Release” ovvero la rinascita del post-pandemia.

Le collezioni di 22 giovani e talentuosi stilisti, di nazionalità italiana e cinese, hanno messo in evidenza emozioni, sensazioni e aspettative dei ragazzi. Un universo creativo in cui si sono mescolate proposte uomo/donna e gender estremamente diverse: dagli abiti con tagli romantici ed eterei a soluzioni forti e di impatto, con l’uso di materiali innovativi o oggetti fuori dall’ordinario. Circa mille persone – tra famiglie degli iscritti, staff, docenti, istituzioni e aziende partner della Laba – hanno assistito al défilé, curato dai docenti Cristina Cacioli, Veronica Roberti, Stefano Vasile, Olgica Glavasevic ed Elisa Monaco. A indossare i capi, più di 30 modelli e modelle dell’agenzia fiorentina Fashion Concept.

Durante l’evento un momento particolare è stato riservato anche all’innovazione e alle nuove tecnologie applicate al fashion: è stata infatti presentata una collezione virtuale di abiti - uno per allievo – realizzata con software di ultima generazione e coordinata dal docente Stefano Vasile. Sul tappeto virtuale hanno sfilato capi in 3D per una moda sempre più futuristica, capace di superare i confini fisici e temporali.

Fonte: Laba - Ufficio stampa