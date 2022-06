Lavoro Empoli, Sovigliana e Montespertoli: nuove offerte per giugno

Non è mai troppo tardi per mettersi alla ricerca del lavoro perfetto. Per questo vi offriamo le nuove offerte di lavoro dalla vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Ogni lunedì proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). C'è una novità: abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADDETTI ALLA STIRATURA E CUCITURA DI TESSUTO

Le risorse inserite, a seconda delle caratteristiche, si occuperanno di stiratura e applicazione etichette su tessuto e cucitura manuale e a macchina piana. Per questa posizione si ricercano figure che abbiano maturato esperieza in una delle due masioni ricercate.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/addetti_alla_stiratura_e_cucitura_di_tessuto_120182/it/

STAGISTA FRONT OFFICE/SEGRETERIA

La risorsa, affiancata dal tutor aziendale, si occuperà di:

accoglienza clienti

gestione della corrispondenza e delle telefonate

piccole mansioni amministrative

customare care

Per questa posizione ricerchiamo una persona dinamica, intraprendente e con una spiccata propensione al cliente.

Completano il profilo la capacità di lavorare in team e l'immediata disponibilità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/stagista_front_officesegreteria_119903/it/

FORNAIO ORARIO NOTTURNO

La risorsa si occuperà di preparare i vari prodotti alimentari da forno (ad esempio schiacciate, pane ed altro).

Non richiesta esperienza specifica nella mansione.

Orario di lavoro dalle 23:00 alle 7:00.

Luogo di Lavoro: Montespertoli

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_settore_calzaturiero_addettoa_manovia_116951/it/

OPERAI TURNISTI VETRERIA

Le risorse saranno inserite nella linea di produzione a ciclo continuo.

I/Le candidati/e ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza in contesti produttivi

- buona manualità

- disponibilità a lavorare su turni 6 - 14 / 14 - 22 - 22/6

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai_turnisti_vetreria_119884/it/

PROGETTISTA INTERIORS, CONTRACT

IL candidato si occuperà operativamente del cantiere, nello specifico:

di Acquisti/Gestione Lavori Cantiere

dei Contatti con i fornitori, Organizzazione squadre per la posa in opera

Splittare ordini ai fornitori in base alla commessa

Gestione approvvigionamento del materiale

Raccordo logistico di Cantiere

sarà responsabile della progettazione 2d e 3d, della gestione commessa di lavoro, del contatto con clienti e fornitori, direzione lavori e coordinamento cantieri.

Si richiede:

- esperienza, anche se breve nell’area tecnica (edile)

- diploma tecnico GEOMETRA / laurea architettura

- buona conoscenza della lingua inglese;

Luogo di lavoro: Sovigliana- Vinci

Link: hhttps://synergie.intervieweb.it/jobs/progettista_interiors_contract_119759/it/

ADD. ALLE PULIZIE

Le risorse dovranno occuparsi delle pulizie di uffici, banche e luoghi di lavoro in genere.

Si ricercano risorse con pregressa esperienza nel ruolo e con spiccata flessibilità oraria.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-vald’elsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_alle_pulizie_118581/it/

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it.