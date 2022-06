Manutenzioni alla piattaforma Iris, disservizi nei pagamenti degli avvisi PagoPa

Nella serata di domani, è in programma un intervento di manutenzione della piattaforma Iris, portale della Regione Toscana a cui il Comune di Empoli aderisce: è la piattaforma che permette il pagamento in modo telematico dalla propria abitazione, presso i tabaccai o la grande distribuzione, nonché tramite dispositivi di pagamento postali e bancari, degli avvisi PagoPA. Di conseguenza, l'intero portale Iris sarà indisponibile a partire dalle ore 20 per una durata prevista di circa due ore. Il disservizio riguarderà tutte le funzioni del portale, ovvero sia i pagamenti online sia quelli con avviso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa