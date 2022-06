Un Parco Fluviale a Empoli dallo stadio ad Avane: l'idea dell'amministrazione

Un Parco Fluviale a Empoli sull'esempio dei Renai di Signa. Questa l'ipotesi dell'amministazione comunale nell'area di via Alzaia, la striscia di terra divisa tra l'Arno e il complesso ospedaliero del San Giuseppe.

A parlarne proprio in loco, nell'occasione dell'avvio degli sfalci a cura del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, è l'assessore alle manutenzioni Adolfo Bellucci.

Dopo l'acquisto di un ettaro di terreno circa da un privato, la volontà dell'amministrazione è quella di gestire una specie di parco fluviale che segua il corso del fiume dallo sbocco del torrente Orme (allo stadio Castellani) giù a scendere fino ad Avane. Un progetto che al momento è solo in fase di studio, con l'aiuto di un professore dell'Università di Pisa che si sarebbe interessato del progetto.

Le idee sono molteplici, una di queste vuole mostrare la differenza tra l'area se fosse lasciata incolta a confronto con un terreno curato e ben tenuto, per educare alla manutenzione del terreno. Altre idee riguardano le piante spontanee che sono nate nel corso degli anni a confronto con altri alberi appropriati.

L'area per il momento è frequentata solo dai residenti che si vogliono concedere una passeggiata al sole, anche se ci sono alcune sedute formate da massi al riparo di alberi. L'obiettivo è quello di rendere la zona fruibile dal parcheggio dell'ospedale o da via Alzaia stessa, per picnic occasionali o per riscoprire la bellezza di una breve gita in riva all'Arno.

Un altro degli obiettivi, stavolta del Consorzio di Bonifica, è quello di far riprendere la navigabilità del principale corso d'acqua toscano. Per il tratto che riguarda il Consorzio Medio Valdarno (da Rignano sull'Arno fino a Empoli) le potenzialità ci sono, al di là delle pescaie che 'interrompono' una ideale navigazione con kayak o altre imbarcazioni verso la foce.

Tanti studi che potrebbero concretizzarsi solo nei prossimi anni, a fronte di un progetto elaborato e ben realizzato.

Elia Billero