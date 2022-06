Premio Letterario Camaiore-Belluomini, la prima rosa di libri e autori

Designata la prima rosa dei libri e degli autori candidati al prestigioso Premio Letterario Camaiore intitolato a Francesco Belluomini. La giuria tecnica - presieduta da Rosanna Lupi e formata da Michele Brancale, Corrado Calabrò, Emilio Coco, Vincenzo Guarracino, Paola Lucarini, Renato Minore – comunicherà entro il 18 giugno corrente mese (dopo attenta e ulteriore valutazione) i titoli delle cinque opere finaliste, in vista della serata finale in programma per sabato 24 settembre a Lido di Camaiore.

Dall’attuale rosa inoltre verrà eletto il vincitore del Premio Internazionale, del Camaiore Proposta, del Premio Speciale e le Menzioni Speciali, queste ultime due selezionate su indicazione della Presidente Lupi. Un’edizione, quella del 2022, di grande successo, che conferma una tradizione che si è ben consolidata nel tempo sia in ambito nazionale che internazionale. Il premio è stato ideato e fondato nel 1981 dal compianto poeta Francesco Belluomini.

Candidati al XXXIV Premio Letterario

Autore, titolo, editore

- Roberto Amato (Quartetto per la fine del tempo, Elliot edizioni)

- Marco Balzano (Nature umane, Einaudi)

- Daniele Benvenuto (Chiari d’aria, Book editore)

- Raffaella Bettiol (Umana fragilità, Biblioteca dei leoni)

- Francesco Dalessandro (Dediche e imitazioni, Interno libri edizioni)

- Ivan Fedeli (Cose di provincia, Puntoacapo editrice)

- Enrico Fraccacreta (I cigni neri, Passigli editore)

- Luca Giordano (Sampietrini, Marcianum Press – Edizioni Studium srl)

- Vito Giuliana (Trilogia poetica, Manni)

- Giovanni Granatelli (Un tentativo di gioia, Nardini editore)

- Franca Grisoni (Le crepe, Samuele editore (Collana Gialla Oro)

- Giuseppe Manitta (L’etica dell’acqua, Avagliano)

- Cinzia Marulli (Autobiografia del silenzio – l’orco e la bambina, Ed. La vita felice)

- Silvio Mignano (Nel deserto dell’ombra, Passigli editori)

- Sebastiano Mondadori (I decaloghi spezzati, Stampa 2009)

- Antonio Nesci (Un apparire soltanto, Di Felice editore)

- Anna Segre (La distruzione dell’amore, Interno Poesia edizioni)

- Lorenzio Spurio (Il restauro delle linee, Ensemble)

- Sergio Talenti (Un posto d’Occidente, Maria Pacini Fazzi editore)

- Mary B. Tolusso (Apolide, Mondadori (Lo Specchio)

- Angela Maria Zucchetti (Appena ho tempo, Campanotto)

Candidati al premio internazionale

- Manuel De Freitas (Poco allegretto, Il ramo e la foglia edizioni, Portogallo)

- Tahar Ben Jelloun (Dolore e luce del mondo, La nave di Teseo, Marocco)

- Milica Jeftimijevic Lilic (Il voto di Penelope, Il cuscino di stelle, Serbia)

- Ilya Kaminski (Repubblica sorda, La nave di Teseo, Ucraina)

- Amina Mekahli (Le pietre lievi del silenzio, Puntoacapo editrice, Algeria)

- Víctor Rodríguez Núnez (Da un granaio rosso, Edizioni Fara, Cuba)

Candidati al Premio Speciale

- Gualberto Alvino (Rethorica novissima, Il ramo e la foglia edizioni)

- Silvia Bre (Le campane, Einaudi)

- Beppe Mariano (La guerra di Annina e i camminanti, Di Felice editore)

- Angelo Maugeri (Lo stupore e il caos, Puntoacapo editrice)

- Giuseppe Rosato (La bellezza del mondo (2019-2021), Raffaelli editore)

Candidati Camaiore – Proposta

- Fabio Barone (Il giuramento sulla città, CartaCanta editore)

- Francesco Elios Coviello (L’oltranza, RP Libri)

- Francesco Gallina (Medicinalia, Marco Saya edizioni)

- Paolo Pitorri (Abbiamo discusso dell’aldilà, Marco Saya edizioni)

- Anastasia Screti (Sognare l’infinito, Musicaos editore)

Candidati Menzione Speciale

- Elisa Donzelli (Album, Nottetempo)

- Sonia Giovannetti (Pharmakon, Genesi)

- Suor Grazia La Torre (Luce dal Moggio, Biscari ed.)

- Domenico Lombardi (Il silenzio della bellezza, Book editore)

