Scontro auto-moto a Pisa, 41enne in ospedale

Un'auto e una moto si sono scontrate a Pisa. Un 41enne pisano è in gravi condizioni, è stato portato in ospedale a Cisanello con traumi su tutto il corpo.

Il fatto è avvenuto alle 15 di lunedì 6 giugno in via della Spina a San Martino. Non si conoscono ancora le cause né la dinamica del sinistro. Sul posto la municipale pisana e la Pubblica Assistenza di Pisa.

Nell'incidente, a avere la peggio è stato l'uomo a bordo della moto, che nello scontro è stato sbalzato a qualche metro di distanza.