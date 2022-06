Ultimi giorni per iscriversi al centro estivo circense di Montemurlo

Ultimi giorni per iscriversi ai centri estivi circensi di Montemurlo per bambini dai 6 ai 14 anni che si svolgeranno al centro culturale La Gualchiera (via del Carbonizzo, 9-11).

Tre le settimane proposte: 13/17 giugno, dal 20 al 24 giugno e dal 27 al 1 luglio dalle ore 8,30 alle 16. Durante la giornata tipo del centro estivo circense sono previsti laboratori per gruppi omogenei d'età, per apprendere semplici esercizi di equilibrismo, giocoleria, clowns. Durante la giornata i bambini, poi, saranno coinvolti in giochi di società, giochi di gruppo, disegni e laboratori creativi in giardino. Le iscrizioni al centro estivo circense sono già aperte. Per informazioni, costi e prenotazioni Guido 3470321281.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa