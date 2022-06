Un Ponte (Vecchio) fantastico di pace: il contest degli Architetti di Firenze rivolto ai bambini

Un ponte di pace nato dalla creatività di bambine e bambini per superare le divisioni, partendo dall’iconica ed universale immagine del Ponte Vecchio. Ultimi giorni per partecipare al contest "Un Ponte fantastico", promosso dal gruppo Circola della Fondazione Architetti Firenze (FAF) insieme all’Ordine degli Architetti di Firenze (OAF) e patrocinato dal Comune di Firenze, rivolto alle bambine ed ai bambini del territorio fiorentino.

Dopo le quasi quattrocento "Cupole fantastiche" partecipanti al contest della FAF-OAF nella primavera del 2020, che vide sfidarsi centinaia di piccoli nella primissima fase pandemica, quest’anno i bambini hanno a disposizione della loro fantasia il profilo di Ponte Vecchio, da rivestire con le loro idee e con i colori della pace, nella speranza di vivere in un mondo più giusto e senza guerre. Il ponte, quindi, come elemento urbano che appartiene a tutta la comunità e uguale per tutti coloro che lo attraversano.

Per informazioni e la partecipazionee è necessario andare sul sito dedicato , dove sarà possibile scaricare il profilo del disegno del Ponte Vecchio ed inviarlo, dopo aver dato sfogo alla fantasia, tramite il sito o via mail all’indirizzo architetturefantastiche@fondazionearchitettifirenze.it

Fonte: Fondazione Architetti Firenze