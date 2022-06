Addio al dottor Mauro Ruggeri, il cordoglio delle istituzioni

Il dottor Mauro Ruggeri è morto nella notte a causa di un malore, all'età di 69 anni. Era presidente della sezione toscana dello Simg – Società Italiana medici di Medicina generale e decano della Medicina Generale.

“Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e ci stringiamo attorno alla famiglia del dottor Mauro Ruggeri, scomparso improvvisamente e prematuramente" ha affermato Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Firenze. "Presidente della sezione toscana dello Simg - Società Italiana medici di Medicina generale e decano della Medicina Generale, lo ricordiamo come storico componente dell’Ordine dei medici di Prato. Amico e professionista di grande competenza e integrità, lascia un vuoto incolmabile”

Anche l'Azienda Sanitaria e la Società della Salute esprimono cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa del dottor Mauro Ruggeri. “E’ improvvisamente venuto a mancare un grande professionista, un punto di riferimento importante per tutti i servizi sanitari territoriali, un uomo con molteplici interessi che ha sempre svolto il proprio lavoro con impegno e dedizione. Ci mancherà la sua competenza e la sua pacatezza.” Così lo ricorda Paolo Morello, direttore generale dell’ASL Toscana Centro.

Ruggeri era da oltre trent’anni medico di famiglia. Durante la sua carriera ha ricoperto importanti incarichi nell’ambito della medicina generale per la zona distretto pratese. E’ stato Presidente regionale della Società Italiana di Medicina Generale svolgendo un ruolo di carattere scientifico. Componente nella Commissione regionale per i vaccini e coordinatore dell’Area Funzionale Territoriale Pratese.

“Perdo un caro collega e amico – ha detto Luigi Biancalani, presidente della Società della Salute - una persona speciale, disponibile con tutti i colleghi con i quali ha sempre costruito buoni rapporti. Il suo impegno non è stato limitato alla medicina generale, era un uomo culturalmente preparato e con molteplici interessi. Ci mancherà.”

Anche il Dipartimento di Medicina Generale dell’Azienda Sanitaria e tutti i suoi coordinatori esprimono sentite condoglianze per il contributo dato dal dottor Ruggeri alla realizzazione e all'andamento della struttura dipartimentale.

“La sanità pratese perde un professionista molto valido - ha aggiunto Lorena Paganelli, direttore della Società della Salute – insieme, anche in rappresentanza della medicina generale stavamo costruendo tanti progetti a favore dei cittadini e delle famiglie. La morte di Mauro lascia un vuoto molto forte in tutti noi”.

Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha commentato con profondo dispiacere dell'improvvisa scomparsa del dottor Mauro Ruggeri. "Desidero stringermi in segno di cordoglio alla famiglia del dottor Ruggeri per questa grave perdita. Il dottor Ruggeri, professionista stimato, attento e disponibile, è stato anche a Montemurlo un riferimento importante per i medici di medicina generale del territorio ed ha sempre espresso vicinanza ed attenzione per la nostra realtà".