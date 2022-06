Un metalmeccanico pachistano trentenne è stato arrestato dalla Digos nell'ambito dell'operazione antiterrorismo, coordinata dalla procura di Genova, che ha portato all’individuazione di una cellula di 14 persone. L’uomo, che abita in un appartamento in via San Zanobi, vive a Firenze da circa sei mesi, è in regola con il permesso di soggiorno e lavora appunto come operaio in un'azienda metalmeccanica del Valdarno.