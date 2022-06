Dopo gli alunni dell’Istituto Comprensivo e i ragazzi del Centro Giovani Chicchessia, Borgo Pulito chiama i cittadini e si fa in tre. Sabato 11 giugno alle 9.30 la giornata di pulizia di Borgo Pulito interesserà il capoluogo e le frazioni di Ronta e Luco. Tre luoghi di incontro, davanti al Palazzo comunale, alla Pro Loco di Ronta e alla Pro Loco di Luco Grezzano, da cui partiranno i volontari.

Un evento straordinario anche perché per la prima volta si svolgerà in contemporanea con l’appuntamento a Scarperia e San Piero. Le consigliere comunali con delega all’economia Circolare e alle Politiche per l’Ambiente, ringraziano le Pro Loco di Luco/Grezzano e Ronta per il supporto e per aver aderito all’iniziativa e ricordano ai cittadini che vogliono organizzare una giornata di “Borgo Pulito” che possono farlo contattando le due consigliere:

Irene Pieroni (328 3778602) e Giorgia Baluganti (366 1830688).

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio Stampa