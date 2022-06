Guasto linea internet e telefono, ancora disservizi in Valdera

La Valdera si trova ancora una volta a fare i conti con i disservizi sulla linea telefonica e internet. Da questa mattina, martedì 7 giugno, in diversi comuni dell'area non è possibile navigare sul web né telefonare dall'apparecchio fisso.

Ad avvertire la cittadinanza sono i Comuni di Capannoli, Palaia e Peccioli che tramite i propri canali social hanno diffuso l'avviso del guasto sulla linea. L'amministrazione di Peccioli scrive che, "a causa di un guasto nei lavori di cablaggio tra Capannoli e Ponsacco, sono in corso disservizi sulla linea telefonica ed internet. Le utenze coinvolte sono circa 40mila e riguardano anche il nostro comune. Gli operatori sono al lavoro per il ripristino del servizio".

Sulla stessa linea gli avvisi condivisi da Palaia e Capannoli, "trattandosi di un intervento complesso si protrarrà per diverse ore e ad ora non è stimabile l'ora di riattivazione della linea".

Un disservizio che si trasforma in disagio per gli uffici, i posti di lavoro sul territorio e le molte persone che svolgono il proprio lavoro da casa in smart working, proprio grazie a internet e al telefono. Esattamente due mesi fa, la buona fetta della Valdera che oggi è interessata dal guasto, fu riguardata da un altro disservizio localizzato nella stessa zona segnalata oggi. Era il 6 aprile, e il Comune di Palaia scriveva sui social di "un importante guasto tra Capannoli e Ponsacco" riguardante diverse aree dell'Alta Valdera. In quel caso il servizio fu ripristinato oltre 24 ore dopo, nella sera del 7 aprile.