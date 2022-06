Investito 16enne a Capraia Fiorentina, trasferito al Meyer

Un 16enne è stato investito da un veicolo nella serata di ieri in via Verdi a Capraia Fiorentina, non distante dal ponte che collega il territorio al di là dell'Arno con Montelupo Fiorentino. Alle 22.15 circa il giovane è stato colpito e la situazione è parsa subito grave. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Montelupo e una delle Pubbliche assistenze di Empoli. Per i rilievi erano presenti i carabinieri del comando di Empoli. Il giovane è stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Non sono note le sue condizioni attuali di salute.