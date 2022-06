Preso a pugni in testa per riottenere il suo iPhone rubato: arrestato 24enne

Aveva trovato l'autore del furto del suo iPhone ma è stato minacciato e colpito a pugni in testa: il malcapitato è riuscito a fermare l'uomo fino all'arrivo della polizia. È accaduto ieri dopo le 15 sul ponte della Cittadella. Il derubato è un 30enne di origini albanesi ma residente a San Giuliano, che si era accorto dell'ammando mentre si trovava a lavoro al ristorante. Con il servizio di localizzazione è riuscito a ritrovare il cellulare prima di essere aggredito dal 24enne della Guinea, in possesso del dispositivo oltre a un paio di forbici. È stato arrestato e in seguito dopo la convalida è stato liberato e sottoposto all'obbligo di firma.

Un altro furto, di tutt'altro tipo, è avvenuto al negozio Oviesse di Corso Italia a Pisa. Le volanti sono intervenute per una 17enne del Pisano che non aveva pagato 15 euro di prodotti di cosmesi. Dopo che la giovane ha pagato la direzione del negozio non ha sporto denuncia. La ragazza è stata affidata successivamente a una zia.