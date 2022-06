Referendum Giustizia, ultimo appuntamento nell'Empolese prima del voto

Chiusura nell'Empolese per la campagna referendaria per la Toscana. Si terrà infatti venerdì 10 giugno alle 18.00 presso l'Hotel da Vinci di Sovigliana (Vinci), l'ultimo appuntamento promosso dal comitato "Io dico sì" con Lega e partito Radicale a sostegno dei referendum in materia di Giustizia. Ospiti dell'evento, il prof. Mario Tocci, avvocato e co-autore del testo "I referendum sulla giustizia del 2022", l'Avv.Roberto Nannelli, noto per la sua battaglia in favore della realizzazione di un Tribunale ad Empoli e l'On.Manfredi Potenti (Lega), membro della commissione giustizia della Camera dei Deputati. Come tiene a sottolineare uno dei promotori, il capogruppo della Lega ad Empoli e coordinatore della Lega Empolese-Valdelsa, Andrea Picchielli, l'occasione dei referendum permetterà al popolo italiano di legiferare direttamente su cinque criticità del sistema giudiziario. Una vittoria dei sì con il raggiungimento del quorum, garantirà al paese un miglioramento del servizio della giustizia ed in particolare valutazioni eque sui magistrati, maggiore autonomia nell'accesso al CSM, un minore aggravio per costi dei risarcimenti allo Stato per ingiusta detenzione.

Fonte: Lega Salvini Empoli