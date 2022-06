Salvato per un pelo 17enne a rischio annegamento a Forte dei Marmi

Stava per annegare un 17enne in un bagno della Versilia, a Forte dei Marmi, questo pomeriggio. Il giovane era in acqua al bagno Angelo di Ponente quando il bagnino si è prontamente accorto che il minorenne era in difficoltà. È scattato l'allarme e oltre a riportare il ragazzo a terra i soccorsi sono stati attivati per la rianimazione. Il ragazzo si è ripreso ma è stato deciso il trasferimento in codice rosso all'ospedale Versilia per accertamenti medici. Presente sul posto anche la capitaneria di porto.