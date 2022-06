Telecamera nello spogliatoio, il cerchio si restringe verso alcuni tecnici

Due tecnici sono nel mirino dei carabinieri della compagnia di Empoli per la vicenda della telecamera nascosta che spiava uno spogliatoio femminile all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Lo riportano le cronache locali di questa mattina.

Il cerchio degli investigatori si è ristretto controllando chi avrebbe potuto accedere allo stanzino nel quale vi erano il monitor e i cavi di alimentazione. Tramite badge al massimo una decina di dipendenti di una ditta esterna sarebbero potuti entrare nello stanzino e spiare le donne nella stanza attigua. Il monitor era nascosto sotto un attaccapanni.

Due addetti alle manutenzioni sono stati perquisiti e due persone sono state prelevate dai carabinieri durante il lavoro in ospedale. Obiettivo quello di ascoltarle in caserma in via Tripoli per saperne di più. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.