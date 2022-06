Tnt Empoli, 6 medaglie al Città di Empoli (tenutosi a Livorno)

Buon 6° posto per il T.N.T. del presidente e dt Giovanni Pistelli nel XXIX meeting nazionale 'Città di Empoli', svoltosi comunque alla piscina olimpica 'Camalich' di Livorno.

La società organizzatrice della manifestazione si è classificata dietro alle migliori, acquisendo 14 medaglie: 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi nelle diverse categorie, dagli Esordienti 'A' fino ai Seniores.

Il trofeo è stato conquistato dalla Coopernuoto di Correggio (Reggio Emilia) dopo l'appassionante duello con la Rari Nantes Florentia (484 a 471 punti) su 40 club iscritti alla tradizionale rassegna.

Fra gli atleti biancazzurri, la protagonista è risultata Lavinia Savino (classe 2010), vittoriosa in tre gare della specialità rana: 50, 100 e 200 metri. Nella sessione maschile, ha guadagnato la ribalta Manuel Landini (2006) attraverso i successi nei 50 dorso e 50 farfalla.

Il gradino più alto del podio è stato anche occupato da Alessandro Zannelli (1996) sui 200 rana. La piazza d'onore, invece, è stata centrata da Emilia Borselli (2008) e Mattia Firenzuoli (2009), nelle rispettive prove sui 50 dorso, nonché da Pietro Testi (2006) nei 50 rana.

La terza posizione è stata ottenuta ancora da Alessandro Zannelli nei 100 rana e da Pietro Testi sui 400 stile; insieme a Vittoria Giovannetti (2008) nei 50 rana; Nassim Salamate (2010) sui 50 farfalla e 200 stile.

Sono pure scesi in acqua: Ginevra Barnini, Giacomo Bartalucci, Sirio Bartalucci, Rebecca Tiaré Bellucci, Silvia Maioli Bianconi, Valerio Boeti, Emilia Borselli, Niccolò Borselli, Stefano Borzellino, Marco Buti, Kevin Cortini, Niccolò Dini, Andrea Leonardo Doccini, Melania Doccini, Noemi Fiaschi, Morgana Flammia, Giulia Gabellieri, Ester Iula, Ginevra Lavezzo, Alice Lupi, Leonardo Mancini, Viola Masotti, Mattia Merighi, Matilde Milli, Giulia Moriello, Matteo Mugnaini, Andrea Nania, Arianna Nucci, Giuditta Pagli, Gabriele Pagliai, Matteo Prislei e Anita Savino.

Da parte sua, Ginevra Taddeucci, tesserata Fiamme Oro e allenata da Giovanni Pistelli, si è distinta in entrambe le due recenti tappe italiane sui 10 km di Coppa Len 2022. Nella prima, a Piombino, la venticinquenne fiorentina è giunta quarta 4a col tempo 2h 00'48"9; in quella seguente di Alghero, ha chiuso 6a in 1h 58'38"2.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli