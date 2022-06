Tragedia alle Spiagge Bianche, muore annegata turista 37enne

Tragedia questo pomeriggio in mare alle Spiagge Bianche di Vada, in provincia di Livorno. Una donna, turista straniera di 37 anni, è deceduta per annegamento mentre stava facendo il bagno. Secondo una prima ricostruzione la donna, la cui nazionalità ancora non è nota, avrebbe avuto un malore mentre si trovava in acqua e con il mare mosso, non sarebbe riuscita a tornare a terra, annegando a pochi metri dalla riva.

Intervenuti sul posto il 118 con medico, la polizia municipale di Rosignano e la Capitaneria.