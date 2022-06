Volley Castelfiorentino, Cip-Ghizzani fa il bilancio di una stagione tra luci e ombre

Sabato, con l'ultima partita, si è ufficialmente conclusa la stagione anche per la Serie C. È sicuramente stato un anno di alti e bassi per la Cip-Ghizzani: la partenza entusiasmante, il crollo nella seconda metà del campionato, l'addio ai play off, la lotta per la retrocessione e un girone play out degno di nota.

"È stato un percorso diviso in due fasi" - spiega il DS Stefano Campitelli - "che nella prima parte ci ha visti protagonisti, tant'è che siamo sempre stati nella zona play off. Poi purtroppo nel momento più importante sono subentrati infortuni e altri problemi e ci siamo ritrovati nei play out. La squadra, però, in questo girone ha dimostrato di essere competitiva, chiudendo con una sola sconfitta in sei partite! Con un po' di fortuna, o diciamo meno sfortuna, il percorso poteva essere diverso".

In effetti quest'anno in tanti si aspettavano un cammino diverso per questa squadra, come aveva lasciato sperare la prima parte del campionato; ma gli infortuni e la pandemia hanno giocato un ruolo chiave come racconta anche il capitano Chiara Lari: "Come tutte le squadre abbiamo avuto dei momenti up e dei momenti down; purtroppo il nostro periodo negativo è stato nel mese dove contava fare punti per restare nei play off, dove siamo stati per la maggior parte del campionato. Prima i tanti infortuni e poi il covid ci hanno messo k.o. tanto da portarci settimana dopo settimana a perdere punti. È stato un vero colpo al cuore finire il campionato e ritrovarci a dover lottare nei play out. Ma alla fine credo che salvarsi a tre giornate dalla fine abbia risposto alla domanda 'ma com'è possibile che si stia lottando per non retrocedere?'.

Sicuramente devo ringraziare le mie compagne che non si sono mai arrese, con un pensiero soprattutto a chi il prossimo anno non ci sarà: purtroppo quasi metà squadra ha deciso di smettere e prendere altre strade, ma il gruppo resta molto affiatato e quello passato insieme, nonostante tutto, è stato un anno bellissimo. Grazie anche alla Società che ha sempre creduto in noi, e soprattutto al nostro Presidente che non ha mai perso un allenamento e al nostro DS che ci ha seguite ovunque".

Anche la Società ci tiene a ringraziare le ragazze e lo staff che hanno sempre lavorato sodo per poter dare il meglio.

Un ringraziamento particolare va poi al coach Alessandro Tagliagambe. La Società tutta saluta l'allenatore e lo ringrazia per l'impegno e la serietà in questo anno di collaborazione, facendogli i migliori auguri per la sua prossima avventura.

Adesso il pensiero va già alla prossima stagione che, come già detto, sarà caratterizzata dal rinnovamento dato il cambio in panchina e i diversi ritiri (di cui parleremo in seguito) di alcune nostre atlete. Tuttavia tutti noi - il DS Stefano Campitelli, il capitano Chiara Lari e la Società stessa - concordiamo su una cosa: sarà una stagione che dovrà vederci protagonisti e toglierci soddisfazioni sempre più grandi!

Fonte: Ufficio Stampa