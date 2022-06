A Ponte a Elsa campo da calcetto in concessione dal Comune per 2 anni

In concessione il campo di calcio a 5 di Ponte a Elsa, a fianco del circolo e di fronte al fiume che dà il nome alla frazione. Il Comune di Empoli ha presentato negli scorsi giorni il bando per l'affitto biennale, al canone annuo di 2.400 euro. Nel bando presentato si specifica che "il campo non è dotato di spogliatoi e servizi igienici e pertanto il futuro assegnatario potrà utilizzarlo nello stato di fatto". Chi si ritiene interessato potrà far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12 del 27 giugno.