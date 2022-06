Auto ribaltata sulla Firenze-Siena, elisoccorso sul posto

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni al chilometro 33,200, in prossimità dello svincolo di San Donato, per consentire l’intervento dell’elisoccorso in seguito a un incidente.

Nel sinistro è coinvolta un’autovettura che si è ribaltata. A rimanere lievemente ferito anche un 22enne. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Poco prima in un altro tratto dell'autopalio un'auto è rimasta incendiata.