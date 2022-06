Erosione costiera, grande successo del seminario regionale a Bibbona

Grande successo di pubblico e grande livello dei relatori intervenuti stamani al Teatro La Palestra di Bibbona nel seminario sull’erosione costiera, organizzato da Legambiente, col patrocinio e la collaborazione del Comune di Bibbona. Analisi seria e accurata della situazione nazionale, che vede la Toscana in posizione mediana rispetto alla gravissima situazione erosiva nel Mezzogiorno, ma sicuramente in una posizione più critica rispetto alla Sardegna, alla Liguria e alla Romagna.

Per questo è emersa a gran forza l’esigenza di non limitarsi alle consuete “soluzioni dure” (leggi: barriere) da collocare a mare (pennelli, isolotti, scogliere più o meno soffolte), ma di approcciare in modo più sistemico il rapporto entroterra/linea di costa, nell’ambito di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici più coerenti e coraggiose, non dimenticando il contributo naturale che ci possono dare le praterie di Posidonia oceanica nella prevenzione attiva dei fenomeni erosivi.

Inoltre, è risultata evidente la necessità di studiare e monitorare l’erosione in un quadro cronologico di più ampio respiro, cercando di immaginare scenari con diversa gradazione probabilistica, soprattutto nel lungo periodo. Con sfondo l’orizzonte 2100, diventerebbe così più agevole immaginare soluzioni organiche e durature, a vantaggio soprattutto del bene comune e delle generazioni future.

"La località turistica di Marina di Bibbona è al quinto posto in Toscana per numero di presenze turistiche: questo, se da un lato ci rende orgogliosi, dall'altro rappresenta una sfida. Quella a difesa dell'ambiente e della natura che caratterizza i nostri soli 5 chilometri di costa. È una sfida iniziata da chi mi ha preceduto e portata avanti dalla mia amministrazione", ha sottolineato il Sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli, nel suo intervento di apertura dei lavori del seminario di Legambiente Toscana 'Erosione costiera: Che fare?', tenuto questa mattina nel Teatro La Palestra di Bibbona.

Dal suo canto, l'Assessore all'ambiente, Enzo Mulè, ha spiegato come "abbiamo colto al volo l'occasione di ospitare questo confronto perché con Legambiente esiste un legame consolidato e, inoltre, coincide con una giornata importante quale quella dedicata agli oceani. La nostra costa, chiaramente, non è bagnata dall'oceano anche se, purtroppo, assistiamo a fenomeni di avanzamento verso la costa che devono preoccuparci e farci riflettere".

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio Stampa