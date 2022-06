Little free library, taglio del nastro a Colle con Iacopo Melio

Taglio del nastro per la ‘Little free library’ per bambini. Un angolo dedicato ai bambini che sarà inaugurato, al Caffè Il Cantuccio (via dei Fossi 14) giovedì 9 giugno (ore 18.30) con il consigliere regionale Iacopo Melio in collegamento. Per l’occasione è stato organizzato un aperilibro di beneficenza con una raccolta fondi con il patrocinio del Comune e dell’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe. Info 3885603742.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa