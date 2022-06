Per un debito non onorato ha minacciato con un bastone un conoscente in strada a Firenze. La lite è scattata martedì sera in via Montegrappa, nel quartiere di Novoli. Un 45enne pakistano è stato denunciato per minacce aggravate nei confronti di un 40enne. Dalle urla giunte in strada i residenti hanno chiamato il 112. Il bastone non è stato trovato e all'arrivo delle volanti i pakistani erano sul marciapiede e avevano finito di litigato.