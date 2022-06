Promozione dell’attività fisica in Toscana, ok a proposta di legge Pd

Via libera a maggioranza in commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd), alla proposta di legge d’iniziativa del Partito democratico per la promozione dell’attività fisica. L’atto, che passa ora all’esame dell’Aula, vede come primo firmatario il consigliere Andrea Vannucci (Pd) e introduce modifiche alla legge regionale 21/2015. Il provvedimento punta a rendere ancora più incisiva la promozione dell’attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce di età e ai diversi ambiti di riferimento, da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per l’attività fisica adattata (Afa) oggi esistenti o attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato.

Viene modificato l’articolo 7 della legge regionale 21 del 20015: si amplia la sfera d’intervento e si prevede che l’attività fisica sia promossa in favore di tutte le fasce di età e in ogni ambito, con particolare riferimento all’ambiente scolastico e universitario, di comunità e lavorativo; si prevede lo sviluppo di progetti e programmi di interesse regionale e locale per ampliare e diffondere l’offerta di attività fisica, tenendo conto delle evidenze di efficacia e dei principi di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze. Per la realizzazione e implementazione degli stessi progetti e programmi, si prevede che la Giunta regionale proceda alla periodica revisione dei protocolli di esercizio per l’Afa o allo sviluppo di eventuali altri programmi di esercizio fisico adattato e strutturato rivolti a soggetti che presentano fattori di rischio per la salute o patologie croniche non trasmissibili clinicamente controllate e stabilizzate; la Giunta potrà avvalersi di un tavolo tecnico interprofessionale.

Il consigliere Giovanni Galli ha annunciato il voto di astensione del gruppo Lega: “Siamo favorevoli, ma confermiamo la nostra intenzione di apportare emendamenti al testo che proporremo in Aula, in accordo con i presentatori della proposta di legge”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa