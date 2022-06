Raccolta rifiuti a Montecatini, partono le operazioni

Ci siamo: prende il via il percorso, condiviso da Amministrazione Comunale di Montecatini Terme ed Alia Servizi Ambientali, che porterà nel prossimo autunno ad avere completamente rinnovato il sistema di raccolta dei rifiuti nell’intero territorio, con l’obiettivo di aumentare qualità e quantità dei materiali raccolti separatamente per essere avviati a riciclo o compostaggio e superare così la percentuale del 70% di RD anche nel comune più conosciuto della Valdinievole, contrastando il degrado e l’abbandono dei rifiuti.

L’avvio avverrà con la consegna gratuita degli strumenti di raccolta, delle chiavette elettroniche e del materiale informativo alle utenze montecatinesi in base alla tipologia del servizio che riceveranno.

Nel territorio comunale di Montecatini saranno attivati due distinti sistemi di raccolta nelle diverse zone del territorio:

sistema ibrido, attivato nella parte centrale urbana e residenziale, per 10.329 utenze domestiche e 1.576 utenze non domestiche (sono escluse le strutture ricettive), che prevede la raccolta porta a porta degli imballaggi e contenitori in plastica, tetrapak, metallo, polistirolo e della carta e cartone, mentre la raccolta con cassonetti stradali ad accesso controllato (chiavetta elettronica A-Pass) dei rifiuti organici e del residuo non differenziabile; la raccolta degli imballaggi in vetro è assicurata mediante campane stradali.

porta a porta integrale, solo per le strutture ricettive (274 utenze non domestiche: tra queste, il servizio porta a porta è garantito in modo mirato a 147 tra hotel, alberghi, bar e attività di ristorazione) e per i residenti (2.271 utenze domestiche) in aree collinari o in alcune frazioni (Nievole, Montecatini Alto, Biscolla, zona a sud dell’Autostrada), attraverso l’uso di bidoncini per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: carta e cartone, rifiuti organici, rifiuti non differenziabili, mentre e gli imballaggi e contenitori in plastica, tetrapak, metallo, polistirolo saranno raccolti negli appositi sacchi celesti di cui viene consegnata una scorta annuale a tutti gli utenti. Gli imballaggi in vetro anche in questo caso saranno raccolti attraverso apposite campane stradali.

Saranno distribuiti agli utenti anche i calendari che indicano, per le specifiche categorie di utenze, i giorni di raccolta nelle diverse zone.

Già da ieri personale incaricato e ben riconoscibile di Alia Servizi Ambientali ha iniziato a contattare le utenze direttamente a domicilio (dalla soglia di casa) con l’obiettivo di fornire le informazioni e gli strumenti necessari all’attivazione del nuovo servizio in base al modello che sarà attivato in quella zona. Qualora non si trovassero persone in casa, sarà lasciato un avviso con le necessarie indicazioni per il ritiro del materiale.

Anche per le utenze non domestiche ogni esercente/gestore sarà contattato dal personale di Alia, così da ricevere informazioni dettagliate sul calendario settimanale di ritiro dei vari materiali.

Per illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata, sono fissati incontri pubblici aperti a tutti i cittadini:

· 9 e 13 giugno 2022 ore 21.00 Palazzo comunale, Sala del Consiglio (1° piano) Viale Verdi 46 Montecatini Terme

· 15 giugno 2022 ore 21.00 Circolo della Nievole - Via della Nievole, 8 frazione Nievole

· 22 giugno 2022 ore 21.00 Misericordia Montecatini - Via B. Cairoli, 2 Montecatini Terme

· 29 giugno 2022 ore 21.00 Società di Soccorso Pubblico - Via D. Manin, 22 Montecatini Terme

Per l’accesso agli incontri, nel rispetto di quanto previsto dalle Ordinanze 1 e 28 aprile 2022 del Ministero della Salute, in materia di linee guida per la ripresa delle attività e misure di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19, è raccomandato indossare dispositivi di protezione (mascherine) e mantenere la distanza tra le persone.

Inoltre, giovedì 7 luglio 2022, alle ore 19.00, si terrà un’assemblea in diretta streaming sul canale YouTube di Alia Servizi Ambientali SpA, durante la quale saranno affrontati tutti i dettagli sul nuovo sistema di raccolta.

“Sono felice e orgoglioso di aver portato questo progetto a compimento - ha precisato Emiliano Corrieri, Assessore all’Ambiente di Montecatini Terme -. Sarà un progetto strutturale che inciderà per 10-15 anni sulla quotidianità della nostra Comunità. Proprio per questo ritengo fondamentale la partecipazione e la condivisione con la cittadinanza. Qualsiasi progetto, dal più piccolo al più grande ha come fondamento la partecipazione, la volontà, la determinazione dei cittadini, che sono i protagonisti di questa nostra scelta amministrativa. Mi aspetto, come sempre successo, una risposta positiva, entusiasta e propositiva da parte dei miei amati concittadini. Mi aspetto uno scatto d’orgoglio per scalare questa “classifica” della percentuale di differenziata che ci vede ultimi in graduatoria. L’obiettivo dell’amministrazione è di portare questo desolante 30% ereditato, ad un 70% che ci posizionerebbe nella media dei Comuni dell’Ambito. Vi aspetto numerosi alle Assemblee pubbliche.

“Per noi - ha dichiarato Nicola Ciolini, presidente di Alia Servizi Ambientali - è molto importante l’avvio della trasformazione del servizio nel comune di Montecatini Terme, che riteniamo, al di là del numero di abitanti, una delle città più importanti tra quelle servite da Alia. L’inizio non sarà facile, si tratta di cambiare abitudini; per questo utilizzeremo tutti gli strumenti di comunicazione per aiutare i cittadini, dando loro un’informazione puntuale e chiara. Ma siamo certi che in poco tempo, superate le piccole difficoltà iniziale, i risultati arriveranno velocemente, portando Montecatini Terme al traguardo del 70% di raccolta differenziata”.

“Con l’Amministrazione comunale - ha precisato Alessio Arrighi, direttore territoriale di Alia Servizi Ambientali- che è sempre stata disponibile sotto ogni punto di vista, abbiamo lavorato in modo serrato per definire un progetto di servizio diversificato in base al tipo di utenza, al territorio, al potenziale recupero di materiali da avviare a riciclo. Adesso siamo alla fase cruciale: il passaggio che riguarda l’attivazione dei cittadini, la cui condivisione è centrale per far si che il progetto di servizio si trasformi in un salto culturale per tutta la collettività. La scelta di diversificare tra sistema ibrido e porta a porta integrale ci permette, per ogni zona di Montecatini Terme, di valorizzare al massimo l’impegno degli utenti, che siano famiglie o strutture ricettive, garantendo una presenza di servizio e passaggi in grado di garantire una gestione virtuosa dei rifiuti, con una progressiva contrazione della frazione residua”

Fonte: Alia - Ufficio stampa