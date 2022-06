Riforma dello sport, dibattito Cgil a Empoli

Il mondo dello Sport pubblico da anni soffre di norme non applicate e di un far west che ha reso il settore il “buco nero” del mondo del lavoro e un pozzo senza fondo per le casse comunali. SLC/CGIL e CGIL con il precedente Governo hanno prodotto una riforma che risolve molti problemi, ma l’attuale Governo ha deciso di non portare avanti il progetto di riforma. Una riforma che servirebbe ora, soprattutto dopo due anni di pandemia, l’aumento dei costi dell’energia e una ripresa appena riavviata. E servirebbe nel nostro territorio per la gestione della ripartenza a pieno regime degli impianti che vedono una importante e positiva gestione pubblica.

SLC/CGIL e CGIL intendono analizzare i tanti aspetti e definire le soluzioni migliori per la collettività al fine della migliore gestione delle piscine comunali. Per questo invitano la cittadinanza, sindaci e assessori all’iniziativa pubblica

“RIFORMA DELLO SPORT E RUOLO DEL PUBBLICO”

GIOVEDÌ 9 GIUGNO DALLE 16,00 ALLE 19,00

PRESSO CASA DEL POPOLO DI CASCINE – EMPOLI

VIA MEUCCI 67 (QUARTIERE CASCINE)

Parteciperanno:

- SAMUELE FALOSSI, SLC/CGIL FIRENZE

- FABIO SCURPA, SLC/CGIL NAZIONALE

- RSU

- GIANLUCA LACOPPOLA – CGIL EMPOLI