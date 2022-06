Trasloco per cambio appartamento a Roma: a chi rivolgersi?

Traslocare un appartamento è un compito molto difficile. Gli ambienti hanno una metratura “striminzita”, dove si deve sfruttare tutto lo spazio disponibile, ma studiando un’organizzazione per non correre dei pericoli.

Le ditte di trasloco, quando hanno a che fare con un appartamento, spesso decidono di fare un sopralluogo perché hanno bisogno di capire come devono muoversi. Infatti il compito diventa difficoltoso per quanto riguarda lo smontaggio dei mobili di grandi dimensioni. Essi devono avere dello “spazio” e per recuperarlo si preferisce intervenire prima sugli arredi piccoli che sono vicini.

Inoltre c’è un’altra grande preoccupazione in un Trasloco per cambio appartamento, vale a dire quella dell’altezza dei piani. Quando si parla di appartamenti ai piani terra tutto diventa più facile, sia il trasporto che lo spostamento degli scatoloni.

Non tutti hanno però la possibilità di vivere al piano terra e magari poi trasferirsi in un altro appartamento sempre al piano terra. Anzi tutto il contrario è molto comune che ci siano degli affitti ai piani alti, dal secondo piano a salire. Qui non potete fare altro che chiamare una ditta specializzata che opera nel settore e sa quali sono i mezzi da installare.

Appartamenti ai piani alti

Ora meglio soffermarci su quello che si deve fare per trasferire le merci domestiche, cioè gli arredi e scatoloni personali, da un piano che è alto, dove si trova appunto un appartamento, a terra e poi da terra al nuovo appartamento.

In base alle regole condominiali, che oggi sono molto comuni e mirate alla tutela dell’immobile, è obbligatorio usare lo spazio esterno. Qui si installano e posizionano delle merci che sono montacarichi o autoscale. La scelta del mezzo viene eseguita considerando il peso degli arredi in aggiunta all’altezza da raggiungere. Occorre anche una certa esperienza nello scegliere la tipologia di mezzo esatto poiché si deve garantire la massima sicurezza sia per la facciata esterna dell’immobile che poi per gli arredi che verranno trasportati.

Sicuramente ditte serie di traslochi a Roma come Mister Traslochi richiederanno un sopralluogo del vecchio appartamento, cioè quello da lasciare, che del nuovo perché deve conoscere quali sono poi le grandezze dei varchi, finestre esterne, che si possono usare per il passaggio manuale delle merci.

Montacarichi e autoscale, come usarle senza problemi

Soffermiamoci proprio sui mezzi che sono indispensabili quando si devono fare dei trasferimenti ali appartamenti nei piani alti. Il montacarichi o le autoscale hanno dei programmi per riuscire a muoversi. Le manovre però non sono semplici specialmente quando si parla di soggetti che non hanno mai e poi mai usato queste strutture.

Ecco come mai diventa importante che ci siano dei professionisti che si prendono la responsabilità di muoverlo, di posizionarlo e poi di usarlo. Perfino la posizione deve essere ben piazzata a terra per evitare che le merci trascinino a terra perfino il veicolo portante. Infatti la leva che si va con il peso che, portato verso l’altro, aumenta il peso di gravità, si rischia che tutto crolli a terra o di lato.

Le ditte specializzate nel settore sono solite usare dei professionisti che hanno esperienza nelle manovre.