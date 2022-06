Un nigeriano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a vendere eroina a un ragazzo, davanti a un supermercato di Ponte a Greve. Perquisito, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 220 euro in contanti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Firenze come assuntore di droga.