Vendono poster in centro, multati tre venditori abusivi a Firenze

Multa da 5.000 euro e ordine di allontanamento per tre venditori abusivi di poster. L’intervento del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale risale a ieri pomeriggio. Gli agenti hanno sorpreso i tre venditori abusivi di origine magrebina con la merce esposta in via Ricasoli nei pressi dalla Galleria dell’Accademia (due) e sul Ponte Vecchio. Per loro, habitue del centro, oltre al verbale da 5mila euro per la violazione della legge regionale sul commercio, è scattato anche l’ordine di allontanamento.

Questo provvedimento, introdotto recentemente grazie a una modifica del Regolamento di Polizia Urbana, prevede in caso di comportamenti che impediscono l’accessibilità e la fruizione degli spazi pubblici, tra cui la vendita abusiva, la possibilità di disporre per il responsabile l’obbligo di stare lontani dal luogo della violazione per 48 ore. La merce è stata sequestrata.

“Con il ritorno di flussi più numerosi di persone abbiamo innalzato ancora di più l’attenzione contro l'abusivismo commerciale – ha detto l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese – e grazie alla nuova misura introdotta nel regolamento di polizia urbana è stato possibile, oltre al sequestro della merce e alla multa, anche disporre l'allontanamento dall'area. I controlli continuano, e ringrazio la Polizia Municipale per l’impegno senza sosta che mette nel contrasto all’abusivismo commerciale che produce una filiera di illegalità che non può essere tollerata”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa