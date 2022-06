A Firenze una targa per Fedora Barbieri

Una targa in ricordo di Fedora Barbieri nel luogo dove visse a Firenze, un palazzo in Il Prato 19. Alla cerimonia, in programma sabato alle 9.30, sarà presente tra gli altri l’assessore alla Toponomastica e Cultura della Memoria Alessandro Martini. “Fedora Barnieri è stata una grande artista, un mezzosoprano che ha calcato i palcoscenici dei principali teatri del mondo. Originaria di Trieste si è trasferita giovanissima a Firenze e qui ha vissuto durante le pause tra uno spettacolo e l’altro. Per questo abbiamo accolto con favore la richiesta arrivata da alcune associazioni di ricordarla con una lapide commemorativa nel palazzo dove visse con la sua famiglia”.

Fedora Barbieri nacque a Trieste il 4 giugno 1920, dove iniziò giovanissima a studiare canto. Dopo aver vinto una borsa di studio indetta dal Teatro Lirico di Firenze si trasferì in città, dove frequentò la scuola del Maggio Musicale Fiorentino. Esordì sul palcoscenico il 4 novembre 1940 riscuotendo grande successo. Nel 1942 debuttò alla Scala dove si esibì regolarmente fino al 1968 con ruoli da protagonista e proseguendo con ruoli secondari fino al 1980. Si esibì anche al Metropolitan Opera di New York e alla Royal Opera House di Londra. Dette l’addio alle scene il 3 novembre 2000 al Teatro Comunale di Firenze. Morì il 5 marzo 2003.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa