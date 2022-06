Associazione 50 & Più, oltre 60 commercianti in pensione tornano a incontrarsi

Sono passati due anni. Anzi per l’esattezza due anni e mezzo. E finalmente, passato il Covid, tornano ad incontrarsi. Lo faranno nella Contrada della Selva. Saranno insieme più di 60 commercianti in pensione che fanno parte dell’Associazione 50 & Più.

L’appuntamento per tutti loro è per sabato 11 giugno. Alle 11.30, nei locali della Contrada della Selva, Attilio Botarelli comunicherà le dimissioni dall'incarico di presidente date nel corso del suo mandato quinquennale. Si procederà successivamente alla presentazione dei programmi futuri dell'Associazione a partire dalla assemblea generale che si terrà il 27 giugno e poi la Festa della Toscana organizzata dalle 10 sedi provinciali. I primi giorni di ottobre ci sarà l’organizzazione di una gita, così come è in programma la partecipazione ad eventi culturali. Conclusa l’assemblea, i 60 della 50 & Più si potranno incontrare anche tutti a pranzo.

I 60 commercianti in pensione dell’associazione non si incontrano da tempo per riflettere sulle tematiche di interesse. Il Covid ha voluto dire per loro la sospensione di ogni opportunità di approfondimento e di socializzazione. L’ultimo appuntamento che hanno avuto in programma e a cui hanno partecipato è stato a ottobre 2019, due anni e mezzo fa, dunque.

“Finalmente siamo in presenza, possiamo tornare a svolgere la nostra attività – fa notare Gaetano Pierini a nome del Consiglio Direttivo dell’associazione – Il Covid ha fermato tutti gli eventi. Adesso possiamo ripartire”.

50 & Più è l’associazione nazionale legata a Confcommercio che riunisce commercianti o professionisti attualmente in pensione. In provincia di Siena ha sede a Siena, Poggibonsi e Montepulciano.

Fonte: Confcommercio Siena - Ufficio Stampa