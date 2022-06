Consulenza notarile a Pontedera, rinnovata la convenzione

Rinnovata la convenzione tra il Consiglio Notarile distrettuale di Pisa e l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dell'attività di consulenza gratuita presso il Comune di Pontedera. Si tratta di un servizio attivato lo scorso anno e che ha già avuto molti accessi. Per tutti i cittadini che si prenotano (consigliopisa@notariato.it o 05042244) c'è infatti la possibilità di ricevere assistenza su vari temi, come ad esempio gli atti di successione e compravendita.

Il giorno nel quale si svolge il servizio è il secondo giovedì del mese, con orario 12 - 14. "Abbiamo avuto un riscontro positivo e siamo soddisfatti di questa iniziativa, operativa anche a San Miniato e che contiamo di estendere anche in altri Comuni" - ha detto il presidente distrettuale del Consiglio Notarile Claudio Calderoli, affiancato dalla tesoriera Sabrina Casarosa e dalla segretaria Maria Antonietta Denaro - "Ci sono due aspetti importanti da sottolineare - ha aggiunto - il primo è legato al fatto che il notariato si pone sempre più a servizio della collettività e lo fa, in questo caso, di pari passo con il Comune di Pontedera. Il secondo è che la consulenza professionale arriva spesso, per il cittadino, al momento opportuno".

Soddisfatto il vicesindaco Alessandro Puccinelli:"Un ringraziamento al Consiglio Notarile per l'importante collaborazione portata avanti - ha detto - e per un servizio aperto alla cittadinanza che si affianca agli altri che abbiamo come Comune, con il Tribunale, per il Web marketing e lo sportello Impresa. L'apertura alla collettività è un elemento fondamentale".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa