Finale Regionale del 3×3 Under 14 Maschile, c'è un quartetto Abc

Federico Zecchi, Francesco Borghesi, Brando Baldi, Mattia Pieri: è questo il quartetto dell’Abc Castelfiorentino che nella prima fase dell’attività 3×3 categoria Under 14 ha staccato il pass per la Finale Regionale in programma il 2 luglio a Montecatini.

La formula della categoria Under 14 Maschile prevedeva 8 raggruppamenti composti ciascuno da 12 o 11 squadre, suddivise in due gironi. Ogni girone si è disputato con formula all’italiana e gare di sola andata, al termine delle quali le squadre prime classificate sono state ammesse alle Finali Regionali.

I gialloblu, inseriti nel concentramento di Poggibonsi insieme alle formazioni di Biancorosso Empoli, Laurenziana, Folgore Fucecchio, Shoemakers Monsummano e Poggibonsi, hanno vinto tutte le gare del loro girone chiudendo dunque imbattuti la prima fase. Nell’altro girone è stato invece il Biancorosso a staccare il pass per la fase regionale.

Fonte: Abc - Ufficio stampa