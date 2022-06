FiPiLi, lavori allo svincolo di San Miniato

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, per il ripristino dei giunti di dilatazione, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto l'obbligo di svolta a destra in corrispondenza della rampa d'uscita dello svincolo di San Miniato che si interseca con la Srt 436, per l'utenza veicolare che proviene da Firenze, dalle ore 8 alla mezzanotte del 18 giugno. I lavori sono di competenza della Provincia di Pisa.

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa