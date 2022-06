Flash mob Lega davanti al giudice di pace per i Sì al referendum sulla giustizia

Domani mattina alle ore 11.30 ci sarà un flash mob davanti all'ufficio del Giudice di Pace di Empoli in via Raffaello Sanzio 123 per promuovere il SI' ai quesiti referendari sulla giustizia.

Oltre a Andrea Picchielli, capogruppo Lega Empoli, saranno presenti l'on. Manfredi Potenti, deputato membro della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, Federico Bussolin, Commissario Provinciale Lega Firenze e Tiziana Bianconi, Commissario Lega ad Empoli.

La necessità di riformare la giustizia è al centro del dibattito parlamentare da decenni: dove governi con maggioranze differenti hanno fallito, possiamo riuscirci noi italiani. Il 12 giugno è importante andare a votare e votare “sì” per impedire che il Decreto Severino continui a rovinare la carriera e l’immagine dei nostri amministratori locali, trattandoli come colpevoli ancora prima della condanna definitiva.

È necessario porre fine agli abusi della custodia cautelare, perché in Italia ogni anno moltissimi innocenti finiscono in galera e lo Stato deve poi risarcirli con i soldi degli italiani.

È importante un sì anche per porre fine al cambio di casacca tra giudici e pubblici ministeri, per avere processi equi dove il giudice è realmente arbitro e non indossa la stessa casacca di una delle parti in causa. Fondamentale rispondere sì anche al quesito che riguarda l’equa valutazione dei magistrati, cosicché smettano di essere giudicati solo da altri membri della categoria, ma lo siano anche da avvocati e docenti universitari, le cui valutazioni potrebbero essere meno viziate.

Ed infine dobbiamo votare sì anche per dire basta allo strapotere delle correnti che da troppi anni ormai hanno soggiogato il CSM e deciso le sorti del nostro Paese. In sintesi per una giustizia più giusta è fondamentale andare a votare e votare “sì” ai cinque quesiti del referendum giustizia.

Ricordo anche l'evento di domani pomeriggio alle ore 18 presso l'Hotel Da Vinci in viale Togliatti 157 a Sovigliana (Vinci) per chiudere la campagna referendaria per il SI' in Toscana con, oltre agli ospiti presenti all'iniziativa mattutina, anche Cecilia Cappelletti, Responsabile Provinciale del Dipartimento Giustizia della Lega, il Prof. Mario Tocci e l'Avv. Roberto Nannelli.

Sarà affrontato anche il tema del Tribunale di Empoli, obiettivo per il quale mi sto battendo ormai da anni con l'appoggio dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa