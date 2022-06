Furti in Lucchesia, espulso 57enne

Si è reso autore di diversi furti tra abitazioni e esercizi commerciali a Lucca. Un 57enne di origini serbe è stato dunque espulso dalla polizia. Ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, è stato accompagnato al Cpr di Potenza.

Gravato da precedenti, è stato scarcerato venerdì 9 giugno e messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione di Lucca che ha appurato la mancanza dei requisiti di legge per il soggiorno in Italia.

Nel suo curriculum criminale annovera diverse condanne per furti di autoveicoli, furti in abitazione e presso aziende; in uno dei recenti fatti, che avevano portato poi alla carcerazione, il furto aveva riguardato una ingente quantità di rame in danno di una azienda operante nel settore dei rottami metallici.