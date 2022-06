I mercati stagionali di Lido di Camaiore traslocano

Grandi novità per i mercati settimanali impegnati durante la stagione estiva sul nostro territorio. La Giunta comunale ha infatti deliberato lo spostamento dei mercati di Lido di Camaiore del mercoledì (in loc.

Secco) e del sabato (lungo viale Kennedy).

La decisione è figlia dell’attuale presenza di soli tre titolari di concessione il mercoledì e appena uno per il sabato, dovuta principalmente all’ingombrante concomitanza di mercati non stagionali come Forte dei Marmi (mercoledì) e Pietrasanta (sabato). Dato che attualmente l’Amministrazione comunale sostiene le spese di compensazione per l’uso dei parcheggi a pagamento, pari a 51 stalli, (a fronte della presenza di soli 3 e 1 concessionario) andando anche a sottrarre posteggi funzionali alle attività commerciali presenti, affollate soprattutto nel periodo estivo, è stato ritenuto opportuno individuare una collocazione alternativa ai citati mercati, dando mandato agli uffici di valutare la loro collocazione nella piazzetta Vecoli e sempre in loc. Secco sul viale Pistelli (in prossimità dell’edicola). Un cambiamento che porterà all’occupazione di soli 6 stalli blu, con un notevole risparmio per il Comune e con la possibilità, nel periodo di maggior interesse turistico, della fruibilità di un maggior numero di stalli auto per la sosta.

Una modifica necessaria a garantire la tutela dell’interesse pubblico, il risparmio di risorse economiche e l’incremento dei posteggi per i cittadini.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio Stampa