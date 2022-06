I risultati del progetto ScopriElsa

Il Comitato Civico Elsa Viva è felice di comunicare che il suo progetto ScopriElsa si sta avviando alla conclusione, a distanza di circa un anno dal suo avvio. Si ricorda che il Progetto ScopriElsa ha mirato a valorizzare il Parco Fluviale dell'Elsa e ad aumentare la consapevolezza della cittadinanza verso la bellezza e delicatezza del nostro Fiume Elsa. L'iniziativa ha visto la realizzazione di 5 pieghevoli informativi sul Parco Fluviale dell'Elsa (fauna, flora, sorgenti, cultura e archeologia), scritti da esperti in materia e illustrati in 5 serate tematiche. Inoltre, si sono organizzate passeggiate lungo il fiume dove guide ambientaliste esperte hanno accompagnato diverse classi scolastiche e gruppi di persone interessate.

I risultati

Nella giornata dell'8 giugno si è svolta l'ultima Edu-Camminata con una classe del Liceo A. Volta, partner di ScopriElsa con una convenzione PCTO. Le Edu-Camminate sono state 13 in tutto, ciascuna divisa in più gruppi. L'iniziativa ha avuto un riscontro importante a Colle come in tutta la zona. Infatti, altre scuole, informate dell'opportunità, ci hanno contattato per organizzare una Edu-Camminata con alcune loro classi che siamo felicemente riusciti ad accontentare: l'Istituto Don Bosco di Colle, il Roncalli di Poggibonsi e la scuola elementare di Tavarnelle. Oltre alle 13 Edu-Camminate dedicate alle scuole, si sono svolte 3 Eco-Passeggiate e 5 Bio-Esperimenti aperti alla comunità. In tutto abbiamo portato lungo il Parco Fluviale oltre 500 persone, guidate da professionisti che hanno spiegato le caratteristiche uniche del nostro Fiume Elsa. A tutti i partecipanti è stato regalato un pieghevole della serie ScopriElsa.

Nella serata dell'8 giugno si è svolta l'ultima presentazione dei 5 pieghevoli ScopriElsa. Giacomo Baldini, curatore scientifico del Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” e del Parco Archeologico di Dometaia, ha illustrato il suo lavoro "Archeologia di Elsa, Frammenti di Comunità" affrontando il tema dell’archeologia lungo il fiume e spiegando come si è evoluta nel tempo l’occupazione umana dai primi insediamenti fino all’Età Moderna. Si ricordano i temi dei 5 pieghevoli: fauna, flora, sorgenti, cultura e archeologia. La prima serata risale a novembre 2021 e da allora ad intervalli di circa un mese e mezzo si sono svolte le 5 presentazioni. Queste sono state organizzate allo Spazio847, che ha sempre visto la sua capienza esaurita con 50/60 persone presenti in ogni occasione. Le serate sono state registrate (in modo amatoriale) e le visualizzazioni su Facebook hanno superato le 1000 a video. Durante ogni serata sono stati presentati i relativi pieghevoli che sono stati stampati in 1250 copie totali e interamente distribuiti a titolo gratuito.

Si ricordano i partner di ScopriElsa che hanno supportato il Comitato Civico Elsa Viva: Spazio847, Arci Pesca, Gli Amici dell'Arte, il Gruppo Archeologico Colligiano e il Liceo A. Volta. In tutto, hanno collaborato alla realizzazione del progetto ScopriElsa una trentina di persone che si ringraziano tutte per il loro impegno e la loro passione.

Si ricordano gli sponsor di ScopriElsa grazie ai quali tutte le attività si sono potute svolgere a titolo gratuito per i partecipanti: Banca Mediolanum - Ufficio di Poggibonsi, Studio Riflessologia Salvetti - Colle di Val d'Elsa, Regione Toscana - GiovaniSì il progetto regionale per l’autonomia dei giovani (bando "cittadini responsabili").

In ultimo si anticipa che verrà fatta una ristampa della serie dei 5 pieghevoli che saranno donati alla Pro Loco di Colle di Val d'Elsa. Seguirà per questo un comunicato dedicato, appena l'iniziativa sarà realizzata. Si ricorda la pagina internet di ScopriElsa.

Fonte: Ufficio Stampa