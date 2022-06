Ladro cerca di entrare in una casa dal balcone: arrestato

La Polizia di Stato di Siena è intervenuta, alle 1,30 della scorsa notte, a seguito di una segnalazione di un soggetto notato dal proprietario di un appartamento sul balcone di casa. Sono le 1,30 circa della notte quando un anziano proprietario di un appartamento di una zona prossima a viale Cavour chiama la Sala Operativa per segnalare che un uomo si trova sul balcone della sua abitazione, verosimilmente con l’intenzione di entrarvi per compiere un furto.

I poliziotti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunti sul posto, non trovano il soggetto segnalato ma, sulla base della descrizione fornita, riescono a rintracciarlo nelle vicinanze. Si tratta di un cittadino algerino, senza fissa dimora, che a suo carico annovera numerose segnalazioni per furti in appartamento perpetrati in varie zone del centro Italia.

Condotto in Questura, gli agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno approfondito gli accertamenti sul suo conto. A suo carico un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma nel mese di maggio scorso al quale non ha ottemperato. E’ stato, quindi, munito di un decreto di espulsione. Nella stessa mattinata, con scorta, è stato condotto presso un centro per il rimpatrio per il definitivo ritorno nel paese d’origine.